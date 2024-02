Geschäftsjahr 2023 war für Pilatus ein Spitzenjahr

Pilatus PC-24 über Las Vegas (Foto: Pilatus Aircraft)

Das Geschäftsjahr 2023 war für Pilatus von grossen Erfolgen gezeichnet. Trotz einer nach wie vor herausfordernden Zeit konnten dank einer ungebrochen hohen Nachfrage 148 Flugzeuge ausgeliefert werden.

Mit einem Umsatz von 1,478 Milliarden Schweizer Franken, einem EBIT von 240 Millionen Schweizer Franken sowie einem Bestelleingang von 1,513 Milliarden Schweizer Franken schliesst Pilatus das vergangene Jahr mit einem Spitzenergebnis ab.

Pilatus hat im Vergleich zum bereits sehr erfolgreichen 2022 ein Umsatz-Plus von zehn Prozent sowie ein um sechs Prozent höheres Betriebsergebnis erzielt. Auch die Gesamtzahl der ausgelieferten Flugzeuge ist beeindruckend: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 47 PC-24 und 101 PC-12 der Kundschaft übergeben.

New Pilatus PC-24 (Foto: Pilatus Aircraft)

Hohe Nachfrage in beiden Geschäftsbereichen

Im Geschäftsbereich der Government Aviation konnte Pilatus einen Folgeauftrag verbuchen: Die renommierte Spanische Luftwaffe hat sich entschieden, 16 weitere PC-21 zu kaufen. Im Mai wurde zudem der 2000. PC-12 an den langjährigen Kunden PlaneSense ausgeliefert – und im Oktober schliesslich feierte Pilatus den Launch des neuen PC-24, welcher mit wesentlich mehr Zuladung und Reichweite aufwartet.

Neben diesen Highlights, welche das vergangene Jahr geprägt haben, hatte Pilatus aber auch mit einigen Turbulenzen zu kämpfen: Die anhaltenden Probleme mit den Lieferketten und Versorgungsengpässe haben die Produktion negativ beeinflusst.

Hansueli Loosli, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, beurteilt das vergangene Jahr insgesamt sehr positiv: «Wir haben 2023 viel investiert: in Produkte, Mitarbeitende, Wachstum, Infrastruktur, Digitalisierung – und das alles mit stetigem Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft.»

Markus Bucher, CEO von Pilatus, ergänzt: «Die Resultate können sich sehen lassen und legen die Basis für eine vielversprechende, erfolgreiche und nachhaltige Zukunft.»

Pilatus PC-12 NGX über dem Monument Valley (Foto: Pilatus Aircraft)

Motivierte Mitarbeitende als Erfolgsbasis

Zugelegt hat Pilatus nicht nur beim Umsatz, sondern auch bei der Zahl der Mitarbeitenden: Pilatus ist deutlich gewachsen und hat per Ende des vergangenen Jahres 2848 Vollzeitmitarbeitende beschäftigt. Diese Tatsache spricht für die Qualität und den Ruf als Arbeitgeberin. In Bezug auf die Anstellungsbedingungen geht Pilatus mit der Zeit und konnten diese im Hinblick auf Lohn, Ferien und Vorsorge stark verbessern.

Um die eigenen Produktionskapazitäten zu erhöhen, wird Pilatus 2024 alle rund 230 Mitarbeitenden sowie den Maschinenpark der RUAG Aerostructures Schweiz AG am Standort Emmen schrittweise übernehmen. Darüber hinaus konnte Pilatus im Dezember 2023 die Verkaufs- und Unterhaltsdienstleistungen des bisher unabhängigen Verkaufscenters von Aero Center Epps mit Sitz in Atlanta erwerben. Auf diese Weise stellt Pilatus auch in Zukunft einen erstklassigen Support für die Kundschaft an der Ostküste der USA sicher.

Pilatus PC-21 Royal Jordanian Air Force (Foto: Pilatus Aircraft)

Eine nachhaltige Zukunft

Neben dem Fokus auf die Erschliessung neuer Absatzmärkte, der stetigen Weiterentwicklung der Produkte sowie der vollumfänglichen Erfüllung der Bedürfnisse der Kundschaft investiert Pilatus 2024 auch in die Infrastruktur – vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Neben der geplanten Erweiterung des Logistik-Gebäudes ist insbesondere die aktuell entstehende Maintenance Halle beachtenswert. Mit ihrer vollflächigen Photovoltaikanlage, der Grundwassernutzung für Kühlung, Heiz- und Prozessenergie sowie dem Bauen mit Schweizer Holz reduziert Pilatus den CO2- Ausstoss und setzt damit ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeitsstrategie und zum Werkplatz Schweiz.

Pilatus Aircraft