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Ford Flivver, Flugzeug für Jedermann

28.01.2013 RK
Ford_Flivver_400

Mit der Ford Flivver wollte man bei Ford das Flugzeug für Jedermann erschaffen, von dem Flugzeug wurden lediglich fünf Maschinen gebaut.

Klein und in jede Garage sollte die For Flivver passen, so stellte man sich 1926 das Reiseflugzeug für Jedermann vor. Henry Ford hat den Autobau revolutioniert und beabsichtigte Mitte der 1920er Jahre dies auch mit der Flugzeugindustrie zu tun. Die Ford Flivver sollte ein komfortables kleines Reiseflugzeug werden, das im Preis und Betrieb günstig sein sollte und vielen Bevölkerungsschichten das Fliegen ermöglicht hätte. Das Unterfangen erwies sich als schwierig und scheiterte. Lesen Sie dazu den neuen Lexikon Eintrag von Eberhard Kranz.

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Lexikon
ford_flivver_200
Ford Flivver

Ford Flivver, Land: USA Mit der Ford Flivver wollte man bei Ford das Flugzeug für Jedermann erschaffen, die Maschine blieb jedoch erfolglos. Spannweite: 6,63 m, Länge: 4,72 m, Geschwindigkeit: 142 km/h.

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