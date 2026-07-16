Embraer präsentiert Phenom 300EV

Embraer Phenom 300EV (Foto: Embraer)

Embraer hat am 14. Juli 2026 die neuste Weiterentwicklung des Phenom 300 vorgestellt, der moderne Business Jet glänzt mit vielen nützlichen Verbesserungen.

Zu den neuen Funktionen gehören das Garmin Emergency Autoland System, eine elektronisch Seitenrudersteuerung (Rudder-by-Wire), automatische Bremsen, die Garmin G3000 Prodigy Touch Avionik, eine verbesserte Kabine, eine größere Reichweite und eine verbesserte maximale Nutzlast.

Bei dem Phenom 300EV handelt es sich um die dritte Iteration des Very-Light-Light Jets des brasilianischen Flugzeugbauers. Der Phenom 300 ist seit Dezember 2009 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Die Auslieferung des Phenom 300EV soll laut Embraer im Jahr 2028 beginnen. Inzwischen sind fast 1.000 Phenom 300 gebaut worden, es ist einer der bestverkauften Geschäftsreisejet in dieser Grössenklasse. Der Listenpreis des Phenom 300 liegt momentan bei 13,995 Millionen US-Dollar, bei seiner Markteinführung kostete das Flugzeug 8,14 Millionen US-Dollar.

Die Zertifizierung des Phenom 300EV befindet sich in der Endphase, alle Testflüge sind abgeschlossen, berichtet Embraer. Das Unternehmen erwartet die dreifache Zertifizierung durch die US-amerikanischen, europäischen und brasilianischen Zulassungsbehörden im Laufe des Jahres 2026.