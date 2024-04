Daher würdigt Ferry Pilotin Margrit Waltz

Daher TBM 960 (Foto: Daher)

Der französische Flugzeugbauer Daher würdigt während der AERO 2024 den 960sten Überführungsflug von Ferry Pilotin Margrit Waltz. Den Jubiläumsflug absolvierte sie in einer TBM 960.

Daher gratulierte am 17. April 2024 während der AERO in Friedrichshafen Margrit Waltz zu ihrem 960sten Überführungsflug, den sie letzten Monat auf einer Transatlantikreise mit einer neuen TBM 960 Turbopropellermaschine erreichte. Die fabrikneue TBM 960 wurde für einen Besitzer in Nordamerika vom Endfertigungswerk Tarbes ausgeliefert. Als eine der erfahrensten Ferry Piloten der Welt absolvierte Margrit Waltz ihren Jubiläumsflug von Dahers TBM-Produktionsanlage in Tarbes, Frankreich, zur US-amerikanischen Auslieferungsbasis für Dahers Aircraft Division in Pompano Beach, Florida.

960ster Ferry Flug. Margrit Waltz wird durch Daher CEO Nicolas Chabbert an der AERO 2024 ausgezeichnet.

„Es war eine tolle Reise: gute Winde, gutes Wetter zusammen mit der hervorragenden Leistung der TBM 960“, kommentierte Waltz.

Ihre 960ste Reise wurde in einer Flugzeit von 15 Stunden und 38 Minuten absolviert und beinhaltete Zwischenlandungen in Wick im Vereinigten Königreich, Keflavik, Island und im kanadischen Goose Bay. Nach der Nordatlantiküberquerung ging es weiter nach Bangor im Bundesstaat Maine und anschliessend zum Pompano Beach Airpark in Florida. Die in Deutschland geborene Pilotin Margrit Waltz steht seit 48 Jahren in den Diensten der allgemeinen Luftfahrt und überfliegt Kundenflugzeuge in alle Teile der Welt. Margrit Waltz lebt in Lackawanna County in Pennsylvania. 1991 war Margrit Waltz einer der ersten Piloten, die für Daher ein Flugzeug der TBM-Familie über den Atlantik pilotierte. Seitdem hat sie mehr als 300 TBMs auf den nordamerikanischen Kontinent geliefert und andere nach Afrika, Asien und Australien geflogen.

„Es ist von großer Symbolkraft, dass Margrit die Meilensteinreise mit einer TBM 960 geflogen ist, da ihre Ferry Flüge im Auftrag von Daher in den letzten drei Jahrzehnten zum Erfolg des TBM-Programms beigetragen haben“, erklärte Nicolas Chabbert, CEO der Aircraft Division von Daher ist diese Woche auf der Flugschau AERO Friedrichshafen. „Mit ihrer Professionalität und ihren fliegerischen Fähigkeiten ist sie ein wunderbares Beispiel für alle Frauen, die eine Karriere in der Luftfahrt anstreben.“

Waltz erinnerte sich an ihre Erfahrungen mit der TBM und sagte: „Es war Liebe auf den ersten Blick, denn die TBM war dem Flugzeug, das ich damals flog, um Längen überlegen. Die TBM 960 ist definitiv mein Lieblingsflugzeug, da sie über alle Fähigkeiten verfügt, die ein Pilot erwarten kann. Ich möchte Daher für sein Vertrauen in den letzten 33 Jahren danken, zusammen mit der unglaublichen Unterstützung durch das Fabrikteam des Unternehmens in Tarbes sowie durch die Gemeinschaft der TBM-Eigentümer und -Betreiber.“