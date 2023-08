Überreste von Fossetts Flugzeug gefunden

Dreizehn Monaten nach dem Verschwinden von Steve Fossett stiess ein Wanderer in der Wildnis der Sierra Nevada auf Teile des Flugzeuges.

Am 3. September 2007 war Steve Fosset, der berühmte Abenteurer und Weltumrunder, auf dem Weg zu einem Treffen mit Barron Hilton in Nevada unter mysteriösen Umständen verschwunden. Trotz der eingeleiteten, riesigen Suchaktion wurde nie eine Spur von ihm gefunden, bis diese Woche ein Wanderer zufällig die Absturzstelle entdeckte. Sofort machten sich Hunderte von Freiwilligen daran, die Gegend nach Hinweisen für die Unfallursache zu durchkämmen. Die Flugzeugteile wurden zur Auswertung in ein Lagerhaus in Sacramento gebracht. Die Anzahl der Stücke deutet auf einen heftigen Aufprall hin, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ein Mensch diesen überlebt haben könnte, wurden noch keine eindeutigen Überreste gefunden.