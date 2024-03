Weitere Super Hornets für die US-Navy

Boeing F/A-18F Super Hornet Block III (Foto: Boeing)

Die US-amerikanischen Marinestreitkräfte haben bei Boeing siebzehn F/A-18E/F Super Hornets in Auftrag gegeben.

Der Auftrag im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar umfasst fünf F/A-18E Super Hornet Einsitzer und zwölf F/A-18F Super Hornet Doppelsitzer. Die Maschinen sollen im späteren Verlauf des Jahres 2026 und bis anfangs 2027 ausgeliefert werden. Bei den neu bestellten Super Hornets handelt es sich um modernste Kampfflugzeuge aus dem Block III Standard. Der Auftrag wurde am 19. März 2024 publik gemacht. Die Super Hornets aus dem Block III Standard werden seit dem Jahr 2021 an die Einsatzverbände der US-amerikanischen Seestreitkräfte ausgeliefert. Die U.S. Navy hat bei Boeing inzwischen 95 Maschinen aus dieser Serie in Auftrag gegeben.

F/A-18F Super Hornet Block III (Foto: Boeing)

Die Super Hornets aus dem Block III Standard verfügen über leistungsfähigere Kommunikationssysteme und eine verbesserte Avionik mit grösseren, berührungsempfindlichen Bildschirmen. Neben diesen Anpassungen in den elektronischen Systemen sind die Super Hornets aus dem Block III Standard auch mit rumpfkonformen Zusatztanks ausgerüstet, mit dem zusätzlichen Kraftstoff kann der Einsatzradius der Jets beträchtlich erhöht werden. Auch die Sichtbarkeit auf den feindlichen Radaranlagen soll trotz konformer Rumpftanks kleiner sein. Die verbesserten Systeme sollen zudem eine bessere Wartbarkeit des zweistrahligen Jets ermöglichen. Die Lebensdauer der Zelle wurde von den herkömmlichen 6.000 Stunden auf 10.000 Stunden angehoben.