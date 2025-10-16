Weitere Eurofighter für Deutschland

Eurofighter Typhoon Deutschland (Foto: Bundeswehr)

Deutschland stärkt seine Verteidigungsfähigkeit und bestellt 20 neue Eurofighter. Airbus wird die Mehrzweckkampfflugzeuge in seiner Endmontage in Manching bei München produzieren.

Die erste Eurofighter Typhoon Maschine aus dieser Bestellung soll im Jahr 2031 an die deutsche Luftwaffe ausgeliefert werden, die letzte soll dann im Jahr 2034 übergeben werden.

Eurofighter Typhoon mit Meteor (Foto: Bundeswehr)

“Diese neue Bestellung ist ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig der Eurofighter für die deutsche Luftwaffe ist und welche strategische Rolle er für die Luftverteidigungs- und Bündnisfähigkeit unseres Landes in der NATO spielt”, sagte Michael Schöllhorn, CEO von Airbus Defence and Space. “Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Eurofighters schlägt die wichtige technologische und operationelle Brücke zu einem Future Combat Air System (FCAS) und gewährleistet so einen nahtlosen Übergang zur nächsten Generation der Luftüberlegenheit. Mit den zusätzlichen Eurofightern stärkt Deutschland seine Fähigkeiten, sowohl den eigenen Luftraum zu überwachen als auch das NATO-Bündnisgebiet zu schützen - und untermauert so seine Rolle als zuverlässiger Partner, der für unsere kollektive Sicherheit sorgt.”

German Eurofighter Typhoon mit Taurus Flugkörper (Foto: Airbus)

Airbus wird die 20 Eurofighter mit den neuesten Sensoren ausstatten. Dazu zählt beispielsweise das neue elektronische E-Scan-Radar. Parallel dazu wird Airbus die deutsche Eurofighter-Flotte mit der Fähigkeit zum elektronischen Kampf ausstatten und das Arexis-Sensorsystem von Saab in bestehende und neu gefertigte Flugzeuge integrieren. Diese Upgrades erweitern das ohnehin schon breite Einsatzsprektrum der Luftwaffen-Eurofighter signifikant.

Eurofighter Luftwaffe (Foto: Deutsche Luftwaffe)

Als größtes europäisches Verteidigungsprogramm, an dem neben Deutschland auch Italien, Spanien und Großbritannien beteiligt sind, ist der Eurofighter nicht nur ein Garant für Sicherheit. Er ist auch ein Motor für Wachstum und Beschäftigung. Der Eurofighter sichert über 100.000 Jobs in Europa, davon 25.000 allein in Deutschland. 120 deutsche Zulieferer sind am Programm beteiligt. Mit dem neuen Vertrag haben neun Länder über 740 Eurofighter bestellt: Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Österreich, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait und Katar. Das macht den Eurofighter zum erfolgreichsten europäischen Kampfjetprogramm in Produktion.

Eurofighter Rotte (Foto: Bundeswehr)

Für die deutsche Luftwaffe soll der Eurofighter planmäßig bis in die 2060er Jahre im Einsatz sein. Auch im FCAS, das ab 2040 einsatzbereit sein soll, wird der Eurofighter vernetzt mit bestehenden und künftigen bemannten und unbemannten Flugzeugen fliegen - und Piloten weiter dabei helfen, ihre Missionen zu erfüllen.

Airbus