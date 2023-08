Suchoi Su-30MKI Absturz teilweise geklärt

Im April 2009 stürzte ein indischer Suchoi Su-30MKI ab, wahrscheinlich lag ein Fehler in der Flugsteuerung vor.

Die Suchoi Su-30 Kampfflugzeuge sind eine Weiterentwicklung aus der Su-27 Flanker, die bereits über eine elektronische Flugsteuerung verfügte. Im April 2009 verlor die Luftwaffe Indiens während eines regulären Übungseinsatzes einen ihrer doppelsitzigen Su-30MKI, dabei kam der Copilot ums Leben, weil sich der Fallschirm nicht öffnete. Indien liess nach diesem Vorfall ihre modernsten Luftüberlegenheitsjäger für drei Wochen am Boden, um der Ursache nachzugehen. Wartungstechnisch und mechanisch konnten keine Fehler erkannt werden, nun geht die Luftwaffe davon aus, dass eine Fehlfunktion im hochmodernen Fly by Wire Flugsteuerungssystem zu dem Absturz führte, abschliessend kann dies aber nicht vollständig nachgewiesen werden. Indien betreibt 98 Su-30 Kampfflugzeuge und will die Flotte bis 2015 auf 230 Stück ausbauen.