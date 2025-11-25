Saab Gripen für Kolumbien

Saab Gripen (Foto: Saab)

Kolumbien hat bei Saab 17 Gripen E/F Kampfflugzeuge bestellt, laut Saab hat der Auftrag einen Wert von 3,1 Milliarden Euro.

Der Vertrag wurde zwischen Saab und der kolumbischen Regierung am 15. November 2025 unterzeichnet und umfasst 15 Saab Gripen E Einsitzer und 2 Saab Gripen F Zweisitzer. Die Flugzeuge sollen zwischen 2026 und 2032 an Kolumbien ausgeliefert werden.

Saab und die kolumbianische Regierung haben außerdem zwei Offset-Abkommen unterzeichnet, die den Rahmen für verschiedene militärische und soziale Projekte bilden. Diese umfassen ein umfassendes Paket industrieller Zusammenarbeit, von dem Kolumbien in Bereichen wie Luftfahrt, Cybersicherheit, Gesundheit, nachhaltige Energie und Wasseraufbereitungstechnologie profitieren wird.