Saab Gripen F abgehoben

Saab Gripen F Doppelsitzer hebt zum Jungfernflug ab (Foto: Saab)

Der zweisitzige Saab Gripen F Kampfjet hat seinen Erstflug absolviert und ist damit erfolgreich in die Flugerprobung gestartet.

Der Saab Gripen F startete am 28. August 2026 um 09:40 Uhr vom Saab Werkflugplatz im schwedischen Linköping zu seinem erfolgreichen Jungfernflug. Der Testflug dauerte laut Saab 40 Minuten. Am Steuer saßen Saab-Cheftestpilot Jakob Högberg und Oberstleutnant Abdon de Rezende Vasconcelos, Testpilot der brasilianischen Luftwaffe.

Der Erstflug diente zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der wichtigsten Systeme und der Bewertung der grundlegenden Flugeigenschaften. Die Tests werden nun schrittweise auf eine Erweiterung des Flugbereichs ausgeweitet und umfassen Geschwindigkeit, Flughöhe, G-Belastung und Anstellwinkel.

Saab wird zudem die taktischen Fähigkeiten und die spezifischen Funktionen des hinteren Cockpits evaluieren. Basierend auf dem einsitzigen Gripen E soll der Gripen F vor allem für die Pilotenausbildung genutzt werden. Der Gripen F wurde im Rahmen des brasilianischen Gripen-Programms gemeinsam von Saab und der brasilianischen Industrie entwickelt. Mehr als 350 brasilianische Ingenieure, Techniker und Piloten wurden in Bereichen wie Entwicklung, Produktion, Flugerprobung und Wartung geschult.

Brasilien, Erstkunde der zweisitzigen Variante, war durch ein umfassendes Technologietransferprogramm zwischen Brasilien und Schweden aktiv an deren Entwicklung beteiligt. Das Saab-Flugtestzentrum in Linköping, Schweden ist federführend bei der Flugtestkampagne. Nach Abschluss der Tests, der Abnahmeflüge und der erforderlichen Zulassungsverfahren wird das Flugzeug für die Auslieferung an die brasilianische Luftwaffe vorbereitet.

Der Artikel zum Gripen in Brasilien:

Gripen Technologietransfer nach Brasilien