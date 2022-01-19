Rafale in Griechenland gelandet

Dassault Rafale Hellenic Air Force (Foto: Dassault)

Heute sind die ersten sechs Rafale Kampfflugzeuge in Griechenland eingetroffen, Griechenland hat insgesamt achtzehn Rafale gekauft.

Im vergangenen Sommer konnte Griechenland ihre ersten sechs Rafale Kampfflugzeuge in Empfang nehmen. Die Maschinen wurde für die Schulung des Personals auf dem französischen Luftwaffenstützpunkt in Istres stationiert. Heute Vormittag sind nun die ersten sechs Jets bei der Helenic Air Force auf der Basis Tanagra eingetroffen.

Rafale in Griechenland gelandet (Foto: Helenic Air Force)

Im Beisein des griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis und dem Dassault Chef Éric Trappier wurden die Rafale Kampfflugzeuge durch Geistliche in seiner neuen Heimat gesegnet.