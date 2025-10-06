Niederländische F-35A schiesst russische Drohne ab

Koninklijke Luchtmacht F-35A (Foto: Koninklijke Luchtmacht)

Eine F-35A der niederländischen Luftstreitkräfte hat über Polen eine russische Drohne abgeschossen, der bestätigte Drohnenabschuss erfolgte am 9. September 2025.

Niederländische F-35A sind momentan in Polen stationiert, um den polnischen Luftstreitkräften NATO Deckung zu geben, falls der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eskalieren sollte. Am 9. September 2025 löste ein massiver russischer Drohnenangriff auf die Ukraine einen koordinierten NATO-Lufteinsatz über Polen aus, dabei stiegen neben polnischen F-16 Kampfjets auch holländische F-35A auf. Der F-35A mit der Hecknummer F-027 ist während diesem Einsatz der Abschuss einer Shahed Drohne gelungen.

Royal Netherlands Air Force F-35A mit Drohnenabschuss (Foto: Royal Netherlands Air Force)

Unter der Kanzel der glücklichen F-35A wurde eine weiße Drohnensilhouette aufgemalt, um den bestätigten Abschuss zu markieren, der Dohnenabschuss ist eine symbolische Premiere für die niederländischen F-35A Lightning II Kampfflugzeuge.