Nicolas Sarkozy wirbt in Brasilien für den Rafale Fighter

Der französische Präsident steht voll hinter dem nationalen Kampfflugzeug von Dassault, während einer Kurzvisite in Brasilien liess er die Gelegenheit nicht aus, um für das Top Kampfflugzeug aus Frankreich zu werben.

In Brasilien geht es um viel, vorerst will das Land aus Südamerika 36 moderne Kampfflugzeuge beschaffen, aus diesem ersten Auftrag könnten weitere Grossaufträge von mehr als 100 Einheiten folgen. Im Rennen um die brasilianische Kampfflugzeuglösung sind neben Dassault mit dem Rafale noch Boeing mit der bewährten F/A-18E/F Super Hornet und Saab mit dem Gripen NG. Boeing offerierte 36 Super Hornets zu einem Preis von 7 Milliarden US Dollar, da könnten die beiden Konkurrenten aus Europa günstiger sein. Bei den beiden Europäern handelt es sich jedoch um Kampfjets mit mehr Entwicklungspotential, als es die Super Hornet aufweist. Die Lösung von Boeing hat sich in der US Navy jedoch bereits vielfach bewährt und die Maschine konnte bereits in grossen Stückzahlen produziert werden. Bei dem hohen Preis scheint uns der Super Hornet jedoch nicht attraktiv genug zu sein, zudem kann Boeing mit dem Technologie Transfer nicht soweit gehen wie Dassault aus Frankreich. Der Rafale verzichtet zu grösstem Teil auf amerikanische Technologien, so hat er auch nicht mit Exporteinwänden aus den USA zu rechnen. Beim Gripen sieht es schon anders aus, hier wollte die USA den kleinen und wendigen Schweden bereits in Indien disqualifizieren, weil er zu grossen Teilen mit amerikanischem Know How gebaut wurde. Nur zu hoffen, dass die Europäer tiefer bieten werden als Boeing, dann sieht es für Dassault oder Saab nicht schlecht aus, man darf jedoch nicht ausser acht lassen, dass es auch in Brasilien zu einem grossen Teil ein politischer Entscheid geben wird, dies hat Nicolas Sarkozy als ehemaliger Wirtschaftsminister richtig erkannt und wirbt jeweils gerade persönlich für die französische Lösung.

