Mehr Rafale Kampfjets für Indonesien

Dassault Rafale F3R Standard (Foto: Dassault)

Indonesien hat den Kauf von 18 weiteren Dassault Rafale Kampfflugzeugen bestätigt, der Folgeauftrag erhöht die bestehende Bestellung von sechs auf total 24 Maschinen.

Am 10. Februar 2022 unterzeichnete Indonesien bei Dassault einen Kaufvertrag über 42 Rafale Kampfflugzeuge im Umfang von 8,2 Milliarden US-Dollar. Die Bestellung des erste Baulos über sechs Flugzeuge wurde im September 2022 unterzeichnet, nun konnte eine Folgebestellung für achtzehn weitere Rafale Kampfjets unter Dach und Fach gebracht werden. Dies hat Dassault am 10. August 2023 bekanntgegeben. Für den modernen Fighter aus Frankreich liegen bei Dassault momentan bei 123 Flugzeugen. Dassault erwartet über die nächsten Jahre 42 weitere Rafale Aufträge von Frankreich, 26 aus Indien und 18 aus Indonesien.

Bei dem Rafale handelt es sich um ein modernes Kampfflugzeug der vierten Generation, es wurde mit dem Schwerpunkt als Angriffsflugzeug ausgelegt, kann jedoch auch als Jagdflugzeug oder als Aufklärer eingesetzt werden. Dassault spricht bei dem Rafale von einem Omnirole Fighter, der flexibel alle Rollen übernehmen kann, die ein modernes Kampfflugzeug über einem Gefechtsfeld erfüllen muss.