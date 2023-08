Mehr F-15 Eagle für Saudi Arabien

Saudi Arabien möchte laut einem Medienbericht im Wall Street Journal 84 weitere F-15 Eagle Kampfflugzeuge kaufen.

Saudi Arabien würde mit diesem Kauf bei den Luftstreitkräften weiter Aufrüsten. Das grosse Land im Mittleren Osten ist bereits ein bedeutender Betreiber von F-15 Eagle Kampfjets und hat auch in Europa 72 modernste Eurofighter Typhoon gekauft. Es ist nicht verwunderlich, dass sich Israel um das militärische Gleichgewicht im Mittleren Osten Sorgen macht, falls die USA einem solchen Handel über 84 weitere F-15 Eagle zustimmen würde, könnte die militärische Balance massiv gestört werden, denn bei den Eagle Kampfjets handelt es sich wohl um die potentesten Angriffsflugzeuge am Markt. Der Auftragswert würde einem Marktwert von bis zu 30 Milliarden US Dollar entsprechen und über die nächsten zehn Jahre abgewickelt. Das Wall Street Journal beruht sich im Artikel auf Diplomaten, die seit Monaten mit Saudi Arabien am verhandeln sind. Ein Trost für Israel wäre, dass die Maschinen nicht mit weitreichenden Luft-Boden-Waffen ausgerüstet würden.