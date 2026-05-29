Luftwaffe trainiert am Hamburger Flughafen

Panther Shield Panavia Tornado Kampfflugzeuge auf dem Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Vom 08. bis 12. Juni - voraussichtlich innerhalb des Zeitfensters 09:00 bis 18:00 Uhr - trainiert die Luftwaffe während der Übung Panther Shield auf dem zivilen Flughafen Hamburg (HAM) Starts und Landungen.

Dabei stützt sich die Luftwaffe auf die zivile Infrastruktur des Flughafens Hamburg. Die Übung - genannt „Dispersed Operations 2026 – Panther Shield“ hat das Ziel, die Zusammenarbeit mit zivilen Einrichtungen zu stärken und die Verteidigungsfähigkeit im Bündnisfall realitätsnah zu üben.

Warum zivile Flughäfen

In aktuellen Konflikten zeigt sich, dass Streitkräfte flexibel agieren müssen. Zivile Flughäfen sind im Ernstfall wichtige Start- und Landeoptionen. Genau dieses Szenario wird in Hamburg realitätsnah trainiert. Im Mittelpunkt stehen dabei reibungslose Abläufe und die enge Zusammenarbeit zwischen militärischen Kräften und zivilen Partnern vor Ort. Die Übung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheitsvorsorge.

Panther Shield Panavia Tornado Kampfflugzeug auf dem Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Verteidigungsoperationen im Fokus

Geübt werden sogenannte „Dispersed Operations“, auch als „Agile Combat Employment“ (ACE) bekannt. Diese flexible Form des Einsatzes macht die Luftstreitkräfte widerstandsfähiger und weniger berechenbar.

Praktische Umsetzung

Auf dem Flughafen Hamburg trainiert das Taktische Luftwaffengeschwader 51 “Immelmann“ Starts und Landungen mit ingesamt sechs militärischen Tornado-Kampfflugzeugen. Die Soldatinnen und Soldaten greifen dabei auf vorhandene zivile Strukturen zurück, stimmen sich eng mit dem Flughafenbetreiber ab und üben gleichzeitig den Schutz der eingesetzten Kräfte. Der zivile Flugbetrieb soll so wenig wie möglich eingeschränkt werden.

Bedeutung für die Länder

Hamburg unterstützt die Übung aktiv, indem es Infrastruktur bereitstellt. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und des Bündnisses.

Aktuelle Relevanz

Die Übung unterstreicht die Bedeutung gemeinsamer Verteidigung in Europa. Präzisionswaffen und hybride Angriffe zeigen, wie wichtig realistische Trainings sind. „Dispersed Operations 2026 – Panther Shield“ in Hamburg ist ein Teil dieser Vorbereitung.

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