Jahresprogramm der Thunderbirds

Im nächsten Jahr werden die amerikanischen Thunderbirds zu ihrer 57. Flugsaison starten und an mehr als 65 Vorführungen auftreten.

Die Thunderbirds gehören mit ihren F-16 Kampfflugzeugen zu den erfolgreichsten und eindrucksvollsten Kunstflugteams auf der Welt. Die Kunstflugstaffel der US Air Force wurde 1953 gegründet und ist heute auf der Nellis Air Force Base in Nevada beheimatet. Im nächsten Jahr werden die Thunderbirds unter der Führung von Lt Colonel Case Cunningham als Thunderbird 1 stehen. Neu dazu kommen in der nächsten Saison Thunderbird 3, Captain Chad Shenk und Thunderbird 6, Captain Aaron Jelinek. Zurück für ein weiteres Jahr kommt Thunderbird 2, Major John Baum, Thunderbird 4, Major Sean Gustafson und Thunderbird 5, Major Rick Goodman. Die Thunderbirds werden in der nächsten Saison nur in den Vereinigten Staaten und Kanada auftreten. Davis Monthan AFB, AZ 20.21. Mar 2010 Maxwell AFB, AL 27.28. Mar 2010 Eglin AFB, FL 10.11. Apr 2010 Lakeland, FL 17.18. Apr 2010 Barksdale AFB, LA 24.25. Apr 2010 Dyess AFB, TX 1. May 2010 Ritus AFB, OK 2. May 2010 Shaw AFB, SC 8.9. May 2010 Columbus AFB, MS 15.16. May 2010 Grand Forks AFB, ND 22. May 2010 USAFA, CO 26. May 2010 Janesville, Wl 29.30. May 2010 Ocean City, MD 5.6. Jun 2010 Quebec City, Canada 12.13. Jun 2010 Tinker AFB, OK 19.20. Jun 2010 North Kingstown, RI 26.27. Jun 2010 Gary, IN 10.11. Jul 2010 Duluth, MN 17.18. Jul 2010 Cheyenne, VVY 21. Jul 2010 Fairchild AFB, WA 24.25. Jul 2010 Rockford, IL 31. Jul 1. Aug 2010 Moffett Field, CA 7.8. Aug 2010 Abbotsford, Canada 14.15. Aug 2010 Westfield, MA 21.22. Aug 2010 Atlantic City, NJ 25. Aug 2010 Brooklyn (Coney Island) 28.29. Aug 2010 Martinsburg, WV 4.5. Sep 2010 Coraopolis (Pittsburgh), PA 11.12. Sep 2010 Whiteman AFB, MO 18.19. Sep 2010 McConnell AFB, KS 25.26. Sep 2010 Salinas, CA 2.3. Oct 2010 Little Rock AFB, AR 9.10. Oct 2010 El Peso, TX 16.17. Oct 2010 Houston, TX 23.24. Oct 2010 Cocoa Beach, FL 30.31. Oct 2010 Lackland AFB, TX 6.7.Nov 2010 Nellis AFB, NV 13.14. Nov 2010

