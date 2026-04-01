Iran zerstört E-3C Sentry

Boeing E-3A NATO AWACS (Foto: Boeing)

Iran zerstört ein US-amerikanisches Boeing E-3C Sentry AWACS Flugzeug bei Präzisionsangriff auf saudischem Luftwaffenstützpunkt.

Ein iranischer Angriff hat auf dem Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan in Saudi-Arabien ein Boeing E-3C Sentry Frühwarnflugzeug der US-Amerikanischen Luftwaffe zerstört. Das Frühwarnflugzeug wurde am 27. März 2026 am Boden durch eine iranische Präzisionswaffe getroffen und komplett zerstört. An dem US-amerikanischen und israelischen Waffengang gegen den Iran sind laut unterschiedlichen Medienangaben sechs E-3A Sentry AWACS Flugzeuge beteiligt. Die US Air Force zählt momentan 14 solcher AWACS Kommandozentralen in ihrem Arsenal.

Zerstörte Boeing E-3G Sentry in Saudi-Arabien (Foto: U.S. Air Force)

Bilder zeigen den Totalverlust der E-3C Sentry mit der Kennung 81-0005. Die zerstörte E-3C Sentry gehörte zum 552sten Luftüberwachungsgeschwader, das auf der Tinker Air Force Base in Oklahoma beheimatet ist. Die zerstörte E-3C Sentry war schon vor dem Angriff auf den Iran in Saudi-Arabien stationiert. Bei dem Raketen- und Drohnenangriff wurden 12 Personen auf dem Luftwaffenstützpunkt verletzt.