F-35B absolvierte Erstflug

Am Mittwoch, dem 11. Juni 2008 hob der erste F-35B Lightning II zu seinem Jungfernflug ab. Bei der F-35B handelt es sich um die Short Take Off und Vertical Landing Variante.

Mit BAe Testpilot Graham Tomlinson am Steuer startete gestern der erste F-35B Prototyp in den blauen Himmel von Texas. Die Maschine startete und landete konventionell vom Testgelände in Fort Worth. Schwebeflugtests und Vertikale Landungen sind anfangs 2009 geplant. Testpilot Tomlinson, ein ehemaliger Harrier Pilot der Royal Air Force, steuerte die Maschine auf eine Höhe von 15.000 Fuss, wo er verschiednen Tests absolvierte. Nach 44 Minuten landete der moderne Superjäger wieder auf der Piste des Firmengeländes von Lockheed Aeronautics.