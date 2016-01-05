USA beschafft weitere Hercules Transporter

USAF HC-130P Hercules (Foto: USAF)

Lockheed Martin konnte Ende Jahr einen Großauftrag für ihren C-130J Hercules an Land ziehen, die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben 43 weitere Transporter dieses Typs bestellt.

Die viermotorigen Turbopropeller Transporter sind für die US Air Force, das US Marine Corps und die US Coast Guard bestimmt. Der neue Auftrag wurde vom Pentagon am 30. Dezember 2015 bekanntgegeben und beinhaltet vierzehn gestreckte C-130J-30 Super Hercules, acht HC-130J Combat King II, dreizehn MC-130J, fünf KC-130J Tankflugzeuge und drei HC-130J für die Coast Guard.