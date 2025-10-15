F-35A in Belgien eingetroffen

F-35A Lightning II der belgischen Luftwaffe (Foto: MoD Belgien)

Am 13. Oktober 2025 landete die erste drei belgischen F-35A Lightning II auf ihrer Heimatbasis Florennes und läutetet damit einen tiefgreifenden Wandel in den belgischen Luftstreitkräften ein.

Vier F-35A Lightning II für Belgien wurden aus den Vereinigten Staaten über die Azoren nach Belgien überflogen. Eine der vier Maschinen musste wegen eines Problems vorerst auf den Azoren bleiben und wird zu einem späteren Zeitpunkt nach Florennes überflogen. Die drei Maschinen wurden am 13. Oktober 2025 feierlich in ihrer neuen Heimat in Empfang genommen.

Erste F-35A Lightning II der belgischen Luftwaffe wird in Florennes begrüsst (Foto: MoD Belgien)

In Belgien werden über die nächsten Jahre 45 F-35A Lightning II Kampfjets die F-16 Fighting Falcon Jets aus den 1980er Jahren ersetzen. Belgien hat 45 F-35A Lightning II gekauft. Um die aktuelle Flotte zu ersetzen, beschloss Belgien im Oktober 2018 die Bestellung von 34 F-35A, ergänzt durch eine kürzlich erfolgte Bestellung von elf weiteren Flugzeugen. Laut Belgien sei diese Investition sowohl eine operative als auch eine strategische Entscheidung: Sie soll die Sicherheit des Landes gewährleisten, die europäische Zusammenarbeit stärken und die Interoperabilität innerhalb der NATO sicherstellen.