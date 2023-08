Eurofighter Typhoon über Frankreich

Zwei Eurofighter Typhoon von der 3. Squadron aus dem britischen Coningsby hat in Frankreich einen Höflichkeitsbesuch abgestattet und zeigte sich bei diesem Anlass gemeinsam mit dem französischen Rafale.

Am Markt schenken sich die beiden Kampfjets aus europäischer Produktion nichts, über den gemeinsamen Lufträumen Europas müssen die beiden modernen Kampfflugzeuge jedoch in der Lage sein, eng zusammenzuarbeiten. Der Besuch auf dem Luftwaffenstützpunkt St Dizier fand vom 2. bis zum 5. März 2012 statt, begleitet wurden die zwei Eurofighter Typhoon neben den beiden Piloten von 12 Technikern und einem Kommandanten. Noch in diesem Jahr werden einige Rafale Jets zu einem Besuch auf dem Royal Air Force Stützpunkt Coningsby in Lincolnshire erwartet. Der Austausch steht im Zusammenhang mit der im Winter 2010 beschlossenen militärischen Kooperation der beiden Länder.