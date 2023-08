Eurofighter Pilot durchfliegt 1000ste Flugstunde

Ein italienischer Eurofighter Pilot konnte kürzlich ein Flugstundenjubiläum feiern, er absolvierte die 1000ste Flugstunde auf dem Eurofighter Typhoon.

In Italien ist er mit 1000 Flugstunden der Rekordhalter auf dem modernen Kampfjet aus Europa. Oberstleutnant Daniele L. dient in einer Eurofighter Staffel in Grossetto und ist neben seiner Aufgabe als Pilot noch Chef der Flight Safety Abteilung. Als einer der erfahrensten Eurofighter Typhoon Pilot bildet Daniele L. auch junge Piloten auf dem leistungsfähigen Jet aus. In Grossetto werden jährlich rund 20 neue Eurofighter Piloten geschult, einige kommen direkt ab der Schule andere steigen von der F-16 oder einem anderen Kampfflugzeug auf Europas besten Luftüberlegenheitsjäger um. Die erfahrenen Staffelpiloten brauchen für die Umschulung drei Monate, die Nachwuchspiloten müssen vom lead-in Jet Trainer mit einer Schulungsdauer von neun Monaten rechnen.