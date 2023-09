Erster C295 an Indien ausgeliefert

Erster C295 Transporter für Indien (Foto: Airbus)

Airbus Defence and Space hat die Auslieferung des ersten C295 Transporters an die Philippinen bekannt gegeben.

Der mittelschwere Militärtransporter wurde im Werk Sevilla an die indischen Luftstreitkräfte übergeben. Indien hat 56 C295 bestellt und wird damit ihre alten Avro-748 Transportflugzeuge ersetzen. Die ersten sechzehn C295 werden im Airbus Werk Sevilla gebaut. Das zweite Flugzeug soll im Mai 2024 ausgeliefert werden und die nächsten 14 Maschinen sollen in monatlichen Abständen bis August 2025 an Indien übergeben werden. Die restlichen 40 C295 sollen dann in Indien gebaut werden.

Der mittelschwere C295 Militärtransporter wurde aus der CASA CN-235M weiterentwickelt und kann eine Nutzlast von 9,7 Tonnen über eine Entfernung von 1.400 Kilometern transportieren. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transport- und Spezialaufgaben eingesetzt werden.