Turkish finalisiert Dreamliner Auftrag
14.03.2018 PS
Turkish Airlines hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing einen Auftrag über 25 Dreamliner finalisiert.
Am 12. März 2018 haben Boeing und Turkish Airlines den Abschluss des Kaufvertrags über eine Großbestellung von 25 Dreamliner Langstreckenjets bekanntgegeben, in den Auftrag wurden auch fünf Optionen eingehandelt. Turkish Airlines hat im September 2017 bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für bis zu 40 Boeing 787-9 unterzeichnet. Jetzt sollen es weniger werden, der Festauftrag über 25 Boeing 787-9 hat nach den aktuellen Listenpreisen einen Wert von 7,040 Milliarden US Dollar.