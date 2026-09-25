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Erste F-35A für Deutschland abgehoben

25.09.2026 RK
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Erste F-35A für Deutschland absolviert am 8. September 2026 den Jungfernflug (Foto: Lockheed Martin)

Am 8. September 2026 absolvierte die erste F-35A für Deutschland auf dem Lockheed Martin Werksflughafen in Fort Worth, Texas den erfolgreichen Jungfernflug.

Mit der Kennung 35+01 startet die erste F-35A Lightning II unter deutscher Flagge zum Jungfernflug. Die Bundeswehr hat insgesamt 35 Stück der F-35A Conventional Take-Off and Landing Variante (CTOL) bestellt. Die F-35A ist für konventionelle Starts und Landungen ausgelegt und ist neben den beiden F-35B und F-35C Varianten die Standardversion.

Mit seinen Stealth-Eigenschaften ist die F-35 beinahe unsichtbar für das gegnerische Radar und kann unentdeckt Marschflugkörper und Bomben zum Einsatz bringen. Im Cockpit laufen die Informationen verschiedener Sensoren zusammen: Sie ermöglichen dem Piloten eine bessere Übersicht.

Zusätzlich ist das Flugzeug vernetzt mit anderen Fliegern in der Nähe. Dadurch wird es im sogenannten Wirkverbund noch effektiver.

Die F-35 wird den Tornado ablösen und die Teilhabe am nuklearen Abschreckungsschirm sicherstellen

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Lexikon
Lockheed Martin F-35A Lightning II
F-35A Lightning II

F-35A Lightning II, Land: USA Bei der F-35A handelt es sich um die konventionelle (CTOL) Version beim Joint Strike Fighter. Das Kampfflugzeug der fünften Generation wird in den USA viele Vorgängermuster ablösen und während den nächsten Jahren zum Standard werden. Spannweite: 10,067 m, Länge: 15,67 m, Geschwindigkeit: 1.900 km/h.

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