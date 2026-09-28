Erste F-35 für Kanada abgehoben

Erste F-35 für Kanada abgehoben (Foto: Lockheed Martin)

Am 23. September 2026 absolvierte die erste F-35A Lightning II für Kanada in Fort Worth, Texas ihren erfolgreichen Jungfernflug.

Die erste F-35A für Kanada trägt die Baunummer AR-1. Die F-35A wird im Dienst der Royal Canadian Air Force (RCAF) als CF-35A bezeichnet und in Zukunft die CF-18 Hornet ersetzen. Kanada war beim F-35 Programm von Anfang an als Partner dabei, das Land hat anfangs 2023 insgesamt 88 CF-35A bestellt. Die erste CF-35 startete um 12:00 Lokalzeit zu ihrem Jungfernflug, begleitet wurde sie dabei von einer F-35C. Das Flugzeug trägt bereits seine vollständige Kennung und die kanadischen Hoheitszeichen.

Dieser erste Flug einer kanadischen F-35A markiert einen wichtigen Meilenstein für das in Kanada lange umstrittene Future Fighter Capability Project. Das erste Flugzeug soll bereits Ende 2026 an Kanada übergeben werden. Die ersten acht kanadischen CF-35A werden auf der Luke Air Force Base (AFB) in Phoenix, Arizona stationiert sein. Auf dieser Basis erhalten alle zukünftigen F-35A Piloten der Betreibernationen ihr Initial Training.

Zwischen 2032 und 2034 soll die gesamte CF-35A Flotte ihre Einsatzbereitschaft erreichen. Inklusive der Bauten für die beiden Jagdgeschwader auf den Basen Bagotville und Cold Lake investiert Kanada rund 19 Milliarden US-Dollar in das F-35 Beschaffungsprojekt. Mit der Trump Administration am Ruder, überlegt sich Kanada momentan lediglich die 16 fest in Auftrag gegebenen CF-35A abzunehmen, wir rechnen jedoch damit, dass Kanada als Partnernation alle 88 Maschinen übernehmen wird.