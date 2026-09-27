Drei weitere F-35 treffen in Belgien ein

F-35A Lightning II der belgischen Luftwaffe (Foto: MoD Belgien)

Am Freitagnachmittag, dem 25. September 2026, landeten drei belgische F-35A Lightning II auf dem Luftwaffenstützpunkt Florennes, womit sich die dort stationierte Anzahl auf sieben erhöhte.

Die drei F-35A Lightning II trafen kurz nach 14:30 Uhr nach einem Flug von den Azoren her in Belgien ein, unterstützt wurde der Überführungsflug durch zwei KC-135-Tankflugzeuge der US Air Force. Die belgischen F-35A waren zur Überführung im Lockheed Martin Werk in Fort Worth, Texas gestartet. Die drei Kampfjets der fünften Generation ergänzen die vier F-35A, die bereits im Oktober 2025 nach Florennes geliefert worden waren. In Florennes führt die 1. Staffel der belgischen Luftwaffe die F-35A in den Dienst ein.

Acht weitere belgische F-35A sind zur Pilotenausbildung auf der Luke Air Force Base in Phoenix, Arizona stationiert. Eine weitere Maschine, die FL014, verbleibt vorerst in den USA und soll nach Florennes überführt werden, sobald die erforderliche Unterstützung durch Tankflugzeuge verfügbar ist.

Die nächsten vier belgischen F-35A werden in der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet und sind für den Luftwaffenstützpunkt Kleine-Brogel vorgesehen. Belgien hat 34 Flugzeuge dieses modernsten Fighters bestellt und prüft die Beschaffung von weiteren 11 Maschinen, bei einer weiteren Bestellung würde die belgische F-35 Flotte auf insgesamt 45 Flugzeuge anwachsen.