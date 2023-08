Dassault in den UAE nahe an Rafale Deal

Was dem modernen Kampfflugzeug aus Frankreich noch fehlt ist ein Exportkunde, die besten Chancen auf einen raschen Abschluss ortet Dassault in den Vereinten Arabischen Emirate.

In den Emiraten befindet sich Dassault zusammen mit Frankreich seit langem in einer intensiven Marktbearbeitung für ihren Rafale Fighter, bisweilen blieben die Bemühungen jedoch ohne Erfolg. Laut einem Artikel in der französischen Zeitung Les Echos wird Dassault noch in diesem Monat eine überarbeitete Offerte für 60 Rafale Kampfjets in den Emiraten einreichen. Eine andere Quelle in der französischen Presse erwartet, dass die Kaufentscheidung noch in diesem Jahr fallen würde. Die Emirate sucht einen neuen Kampfjet, um ihre Mirage 2000 abzulösen. Die Mirage 2000 wurden 1983 beschafft und stehen noch lange nicht am Ende der Lebensdauer, deshalb kann sich das Land bei dieser Beschaffung Zeit nehmen.