Dänemark verschiebt Kampfflugzeug Entscheid

Das dänische Parlament hat entschieden, die Beschaffungsentscheidung eines Ersatzmusters für die F-16 Kampjets um ein paar Jahre zu vertagen.

Dänemark will in erster Linie den F-35 Joint Strike Fighter beschaffen, rechnet aber mit grösseren Programmverzögerungen. Man schaute sich seit langem im Markt nach einer adäquaten Übergangslösung um, am Schluss galt der F/A-18E/F Super Hornet von Boeing als Kronfavorit. Jetzt hat das Parlament entschieden, den Beschaffungsentscheid bis ins Jahr 2014 zu verschieben. Dieses Vorgehen scheint uns vernünftig zu sein, denn zu diesem Zeitpunkt kann man ziemlich genau abschätzen, wo Lockheed Martin und seine Partner im F-35 Programm stehen. Dänemark betreibt momentan 12 Doppelsitzer F-16BM und 48 Einsitzer F-16AM, dieses Muster kann man problemlos noch bis 2020 im Dienst halten. Es handelt sich dabei um Maschinen aus den 1980er Jahren, die immer wieder aufgefrischt wurden und auch in einer weiteren Phase für die nächsten 10 Jahre Anpassungen erfahren werden. Die Luftwaffe Dänemarks wird Teile der bestehenden F-16 Flotte stilllegen und wohl als Ersatzteillager verwenden. Die Typenentscheidung scheint gleichwohl noch offen zu sein, die besten Chancen haben momentan der F-35 von Lockheed Martin, der Super Hornet von Boeing und der Saab Gripen NG aus dem Nachbarland Schweden, auch der Eurofighter wird unter Experten nach wie vor als mögliche Lösung für Dänemark geboten.