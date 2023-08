Auch Growler in Spezialfarbe

Zum US Navy Jubiläum kriegte auch eine E/A-18G Growler einen Spezialanstrich.

Zum 100 jährigen Geburtstag der US amerikanischen Marine Luftwaffe wurde neben anderen Maschinen auch ein modernes Growler Stör- und Angriffsflugzeug der VAQ 129 mit einer Jubiläumsbemalung versehen. Die F/A-18G erhielt einen Retroanstrich der 85. Gruppe, die im Zweiten Weltkrieg von dem CV34 USS Shangri-La Träger in der Pazifikregion gegen Japan operierte. Die Feierlichkeiten nehmen am 12. Februar 2011 auf dem US Navy Stützpunkt in North Island ihren Anfang und sind übers ganze Jahr 2011 und Land verteilt.