Airbus Military mit Tanker an der LIMA 2011

Airbus Military wird an der Rüstungs- und Luftfahrtmesse LIMA 2011 einen A330 Multi Role Tanker Transport ausstellen.

Das Ausstellungsflugzeug wird von der Royal Australian Air Force zur Verfügung gestellt, welche das moderne Tankflugzeug im Sommer 2011 in Betrieb genommen hat. Die KC-30A der australischen Luftwaffe werden von der No. 33 Squadron betrieben. Airbus Military ist an der LIMA 2011 auf dem EADS Stand B435 auch mit einem Mockup des neuen Militärtransporter A400M und dem C295 MPA Kütsenüberwachungsflugzeug vertreten. Die LIMA 2011 findet vom 6. bis zu 10. Dezember in Langkawi, Malaysia statt.