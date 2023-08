A400M Triebwerk läuft unter voller Leistung

Während dem zweiten Testflug wurde das T400-D6 während einigen Minuten auf der maximalen Leistung betrieben.

Triebwerk TP400-D6

Das Triebwerk für den neuen Militärtransporter A400M wird momentan an einem Lockheed Martin C-130 Testflugzeug erprobt. Während des zweiten Erprobungsfluges, der 2 Stunden 20 Minuten dauerte, wurde das TP400-D6 während einigen Minuten unter voller Last betrieben. Das neue Triebwerk trägt den Hauptgrund an der Verspätung des Turboprop Transporter A400M. Der Erstflug des A400M ist für Ende Jahr geplant und die erste Truppeneinführung sollte ab 2012 bei den französischen Streitkräften erfolgen. Link: A400M