Russlands NAVY kauft MiG-29K

Russland hat einen Kaufvertrag über zwanzig MiG-29K und vier MiG-29KUB unterzeichnet, über die Kaufsumme haben sich die unterzeichnenden Parteien ausgeschwiegen.

Die trägergestützten Kampfjets sollen zwischen 2013 und 2015 an Russlands Seestreitkräfte ausgeliefert werden und auf dem russischen Flugzeugträger Admiral Kuznetsow stationiert werden. Bei der MiG-29K handelt es sich um eine für den Flugzeugträgereinsatz verstärkte Variante der Fulcrum, einziger Betreiber dieses Typs ist momentan Indien. Der Flugzeugträger Admiral Kuznetsow wurde 1991 in Dienstgestellt und beherbergt zwölf Su-33, fünf Su-25 und zwei bis sechs Kamow Ka-27 Hubschrauber. Der Träger ist in der Nordmeerflotte in Murmansk beheimatet.