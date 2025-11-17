300ste Rafale ausgeliefert

Im Oktober konnte der französische Flugzeugbauer den dreihundertsten Rafale Kampfjet fertigstellen, das Flugzeug ging an die französischen Streitkräfte.

Die Fertigstellung und Auslieferung der Jubiläumsmaschine unterstreicht den operativen, industriellen und kommerziellen Erfolg dieses Kampfflugzeugs. Laut Dassault ist der Rafale Kampfjet in seiner Kategorie hinsichtlich Vielseitigkeit und bewährter Einsatzfähigkeit unübertroffen.

Unter der Aufsicht der Direction générale de l’Armement und dem Engineering-Management von Dassault Aviation sind 400 französische Unternehmen am Rafale-Programm beteiligt. Dank der entwickelten Schlüsseltechnologien und der erzielten Exporterfolge ist es ein Eckpfeiler der industriellen und militärischen Souveränität Frankreichs.

Bislang wurden 533 Rafale-Flugzeuge in Frankreich und acht Exportländern fest bestellt. 233 Maschinen müssen noch gebaut werden, die Produktionsrate soll laut Dassault auf vier Flugzeuge pro Monat erhöht werden.

Die ersten Rafale-Einheiten wurden 2004 bei der französischen Marine und 2006 bei der französischen Luftwaffe in Dienst gestellt. Erste Exportlieferungen begannen im Jahr 2015 nach Ägypten. Neben Ägypten hat auch Indien, Katar, Griechenland, Serbien, Kroatien und Indonesien die Rafale gekauft. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate haben 80 Rafale bestellt, dieser Auftrag wurde im Jahr 2021 unterzeichnet steht aber weiterhin auf wackeligen Beinen.