Yemenia bestätigt Airbus A320 Kauf

Yemenia Airways hat an im November 2009 an der Dubai Air Show eine Kaufabsichtserklärung für zehn Airbus A320 unterzeichnet, jetzt wurde der Kaufvertrag bestätigt.

Die ersten vier A320 Kurzstreckenjets werden im nächsten Jahr an den Flag Carrier Jemens geliefert. Zwei weitere Maschinen werden im 2012 in die Flotte integriert und die letzten vier Maschinen sind für 2013 geplant. Mit den neuen Jets will Yemenia Teile ihrer älteren A310 Flotte ersetzen. Yemenia Airways betreibt momentan vier Boeing 737-800, vier A310-300 und zwei A330-200 Verkehrsflugzeuge. Yemenia hat bei Airbus auch zehn der neuen A350 Jets bestellt.