Wizz Air investiert in Kundenservice

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air führt mit ihrem neuen Customer First Compass einen Leitfaden ein, der stets die Kunden in den Mittelpunkt stellt.

Die Fluggesellschaft wird in den nächsten drei Jahren 14 Milliarden Euro investieren, um jede Begegnung mit dem Kunden zu verbessern und um sicher zu stellen, dass Pünktlichkeit, Preis, Innovation und Service als entscheidende Kriterien jede Reise prägen.

Der Customer First Compass basiert auf den vier Hauptsäulen Produkt, Preis, Service und Kommunikation und beschreibt die zukünftige Ausrichtung von Wizz Air und das erneuerte Engagement für die Kunden. Die Richtlinien reichen von Investitionen in modernste Technologie über die Steigerung der Zuverlässigkeit bis hin zu einem verbesserten Kundensupport. Diese Transformation markiert einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie die Fluggesellschaft ihre Kunden bedient.

„Mit dem Customer First Compass schlagen wir ein neues Kapitel auf und stellen den Kunden ins Zentrum unseres Engagements “, erläutert Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer von Wizz Air. „Dies verändert die Art und Weise, wie wir im gesamten Unternehmen denken, handeln und liefern. Vom Boden bis in die Luft wird sich jede Entscheidung, die wir treffen, von den Bedürfnissen unserer Kunden leiten lassen. Produkt, Preis, Service und Kommunikation sind die Bereiche, in denen unsere Kunden den Unterschied am meisten spüren werden. Wir verbessern uns nicht nur, wir erneuern, investieren und verändern das Reiseerlebnis. Dies ist der erste Schritt auf einer aufregenden Reise.“

Der Wizz Air Customer First Compass – Leitfaden für jede Reise

Der transformative Ansatz konzentriert sich auf vier Hauptsäulen:

1. Produkt

Wizz Air hebt das Reisen auf ein neues Niveau: Mit über 300 bestellten neuen Flugzeugen, die mit den modernsten Airspace-Kabinen ausgestattet sind, präsentiert sich die Fluggesellschaft als eine der jüngsten, sichersten und treibstoffeffizientesten Flotten der Branche. Wizz Air erweitert seine Reichweite in Europa, Afrika, Zentralasien, Ostasien und dem Nahen Osten und konzentriert sich darauf, Passagieren mit dem Airbus A321 XLR-Flugzeug interkontinentale Reisen zu günstigen Preisen zu aufregenden neuen Zielen zu ermöglichen. Wizz Air setzt zu 100 Prozent auf Digital First und stellt sicher, dass die Reisen der Kunden von der Buchung bis zum Boarding nahtlos verlaufen

2. Preis

Niedrige Tarife sind Teil der DNA von Wizz Air. Die Fluggesellschaft ist bemüht, dass ihre Tarife transparent sind und keine versteckten Gebühren anfallen. Wizz Air ist bestrebt, weiterhin niedrige Tarife anzubieten, und ermöglicht zusätzliche Einsparungen durch den WIZZ Discount Club und intelligente Mitgliedspässe, die sicherstellen, dass Passagiere immer günstiger reisen können.

3. Service

Wizz Air legt großen Wert auf Pünktlichkeit und arbeitet intensiv daran, Annullierungen zu minimieren, Verspätungen zu reduzieren und im Falle einer Störung schnelle Lösungen zu bieten, auch durch den Einsatz modernster KI-Tools im Betriebskontrollzentrum der Fluggesellschaft. Mit einer branchenführenden Flugabschlussquote von 99,5 Prozent stellt Wizz Air sicher, dass die Kunden ihre Ziele erreichen. Wenn etwas nicht nach Plan läuft, ruft Amelia, die virtuelle Assistentin der Fluggesellschaft, betroffene Passagiere mit Updates und Support an. Sie können außerdem damit rechnen, dass gültige Ansprüche innerhalb von sieben Tagen bearbeitet und die Ticketpreise innerhalb von 24 Stunden erstattet werden.

4. Kommunikation

Wizz Air erleichtert den Passagieren den Zugang zu Informationen und die Kontaktaufnahme mit der Fluggesellschaft, indem das Hilfecenter überarbeitet und die kostenpflichtige Callcenter-Hotline (mit Wartezeiten von durchschnittlich nicht mehr als einer Minute) abgeschafft wurde. In diesem Sommer wird die Fluggesellschaft auch die MyJourney-Funktion in ihrer App einführen, die Passagiere mit Echtzeit-Updates versorgt. Mit sofortigen Updates per App, E-Mail oder SMS bleiben Kunden über ihren Reisestatus informiert. Wizz Air setzt sich für klare Richtlinien ohne Kleingedrucktes ein, um Transparenz und Verständlichkeit zu gewährleisten. Der Support ist bei Bedarf verfügbar, ob online oder in der Luft, was die Kommunikation nahtlos und effizient macht.

