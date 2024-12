Weitere Airbus A220 für Air Canada

Air Canada hat zum fünften Jahrestag seit der Auslieferung ihres ersten Airbus A220 im Dezember 2019 eine Festbestellung von fünf weiteren Airbus A220-300 unterzeichnet.

Dieser Auftrag folgt auf eine Erstbestellung von 45 Airbus A220-300 im Jahr 2016 und einer Nachbestellung von 15 weiteren im Jahr 2022. Einschließlich dieser jüngsten Nachbestellung beläuft sich die Gesamtzahl der Festbestellungen von Air Canada für den Airbus A220-300 auf 65 Flugzeuge.

John Di Bert, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Air Canada, sagte:

Der A220 hat in seinen fünf Dienstjahren seine Versprechen für Air Canada gehalten. Er hat es uns ermöglicht, neue Strecken zu eröffnen und bestehende Strecken mit einem Flugzeug besser zu bedienen, das die richtige Wirtschaftlichkeit aufweist, um unsere profitable Wachstumsstrategie zu unterstützen. Außerdem ist er bei den Kunden sehr beliebt. Wir freuen uns, weitere fünf dieser Flugzeuge, die in Mirabel, Quebec, direkt die Straße hinauf von unserem Hauptsitz in Montreal, gebaut werden, in unser Sortiment aufzunehmen und den kanadischen Luft- und Raumfahrtsektor weiter zu unterstützen.