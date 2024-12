Weihnachtsreisewelle am Flughafen Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Mit knapp 140.000 Passagieren werden am Airport Nürnberg in den Weihnachtsferien rund 14 Prozent mehr Fluggäste erwartet als im Vorjahreszeitraum.

Reisestärkster Tag wird voraussichtlich Sonntag, der 22. Dezember 2024 mit knapp 10.000 Passagieren sein. Die meisten von ihnen fliegen in die sonnensicheren Urlaubsregionen Antalya, ins ägyptische Hurghada und nach Mallorca. Weitere Top-Ziele sind die großen Drehkreuze Istanbul und Amsterdam. Stark gefragt ist auch London, wo gleich zwei Airports angesteuert werden: London Stansted mit Ryanair und Heathrow mit British Airways. Letztere bieten noch bis einschließlich 5. Januar 2025 jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags Sonderflüge in die weihnachtliche Metropole an der Themse an.

Flughafen Nürnberg