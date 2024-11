Von Köln Bonn mit Eurowings nach Jeddah

Airbus A320 Eurowings Start am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Nonstop nach Saudi-Arabien: Am Flughafen Köln Bonn hat Eurowings am Dienstag, den 5. November 2024, die Strecke nach Jeddah aufgenommen.

Drei Mal wöchentlich fliegt die Airline die Hafenstadt am Roten Meer von Köln/Bonn aus an – dienstags, mittwochs und samstags. Zurück ins Rheinland geht es ebenfalls an diesen Wochentagen. Die erste direkte Route aus Nordrhein-Westfalen nach Saudi-Arabien ist die zweite neue Verbindung, die Eurowings im jüngst gestarteten Winterflugplan am Airport anbietet. In der vergangenen Woche hob die Fluggesellschaft bereits erstmals von Köln/Bonn nach Dubai ab. Das schillernde Wüstenemirat wird ebenfalls drei Mal pro Woche angeflogen (montags, mittwochs, samstags).

„Die neuen Eurowings-Ziele Jeddah und Dubai sind zweifelsfrei sehr besonders und eine absolute Bereicherung für unseren Flugplan“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir sind überzeugt, dass gerade auch die Verbindung nach Jeddah einen großen Mehrwert für unseren Standort, die Wirtschaft in und um Köln und Bonn sowie insbesondere für unsere Fluggäste bietet.“

Jeddah ist das Tor zu Mekka, dem zentralen Wallfahrtsort des Islam, und darüber hinaus mit seinem großen Hafen ein Wirtschaftszentrum der arabischen Welt. Die Metropole mit ihren fast 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist zudem berühmt für zahlreiche besondere Sehenswürdigkeiten wie etwa King Fahd’s Fountain, einem der größten Springbrunnen der Welt. Die Altstadt Jeddahs gehört außerdem zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Die Flugzeit zwischen Köln/Bonn und Jeddah beträgt ungefähr sechs Stunden. Zum Einsatz kommt – wie auch auf der Strecke nach Dubai – ein moderner und effizienter Airbus A320neo.

Flughafen Köln/Bonn