Virgin bestellt bei Airbus

Virgin America will bis zu sechszig Airbus Flugzeuge in Auftrag geben und damit die Grösse ihrer Flotte verdoppeln.

In einer Videobotschaft, die in der Karribik aufgenommen worden war und an der Farnborough Airshow gezeigt wurde, teilte der Geschäftsführer der Airline Richard Branson seine Kaufabsichten mit. Virgin America will bei Airbus vierzig A320 Kurzstreckenflieger im Wert von US$3,3 Milliarden bestellen. Dazu kommen Kaufoptionen für zwanzig weitere Flugzeuge. Mit dieser Bestellung wolle er seinen sechzigsten Geburtstag feiern, so Richard Branson.