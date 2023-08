Virgin Atlantic senkt Treibstoffzuschläge

Virgin Atlantic will die Treibstoffaufpreise auf Passagierflügen dem gesunkenen Ölpreis anpassen.

Nachdem der Preis für Rohöl seit kurzem wieder rückläufig ist, hat Virgin Atlantic beschlossen, ab heute Mitternacht ihre Zuschläge auf Passagierflügen ebenfalls anzupassen. Die Treibstoffgebühren werden um bis zu 13 Pfund (US$ 22,66) gesenkt, Economy Passagiere zahlen auf Kurzstrecken US$ 17,43, auf längeren Strecken US$ 22,66 weniger, für Premium Economy Gäste werden die Zuschläge umgerechnet US$ 8,72 respektive US$ 11,33 billiger.