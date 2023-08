Verspätungen in JFK wegen Gepäckpanne

Bei American Airlines verspäteten sich gestern 35 Flüge in New York JFK, weil die Software zur Kontrolle des Gepäcksortierbandes nicht funktionierte.

Angestellte mussten das Gepäck von Hand sortieren und viele Gepäckstücke wurden nicht vor dem Abflug an Bord gebracht. Die Verspätungen betrugen zwischen einer und eineinhalb Stunden. „Die Gepäckstücke werden, sobald das Problem gelöst ist, auf den Weg zu den Kunden geschickt,“ sagte ein Sprecher. Im letzten Jahr war mehr als ein Viertel der Flüge von den grossen US Fluggesellschaften verspätet, die meisten davon in der Region New York, wo ein drittel aller Inlandflüge stattfindet.