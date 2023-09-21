Umweltfreundlicheres Reisen per Knopfdruck

Travelport macht umweltfreundliches Reisen einfacher, eine Plattform berechnet automatisch den CO2-Fußabdruck bei Flugbuchungen.

Wieviel Kohlendioxid stößt mein Langstreckenflug aus? Hat ein Wechsel zu einem anderen Flugzeugtyp einen Einfluss auf die freigesetzte CO2-Menge? Kann ein alternativer Zwischenstopp die Emissionen deutlich verringern? Solche Fragen lassen sich ab sofort per Knopfdruck beantworten: Eine neue Funktion in der Buchungsplattform Travelport+ berechnet automatisch den individuellen CO2-Fußabdruck von Flugreisenden und macht somit umweltfreundliches Reisen einfacher und transparenter.

Möglich wird dies durch das so genannte „Travel Impact Model“ (TIM), welches mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Daten die CO2-Emissionen individuell je nach zum Beispiel Flugstrecke, Flugzeugtyp, Sitzkonfiguration, Auslastung und anderen Faktoren berechnet. Entwickelt wurde das Modell von Google und der gemeinnützigen Travalyst-Initiative, zu der unter anderem Booking.com, Skyscanner, Tripadvisor und Visa gehören.

Auch das globale Technologieunternehmen Travelport, das weltweit Reisebuchungen für mehrere Hunderttausend Reiseunternehmen abwickelt, ist der Travalyst-Initiative beigetreten und hat jetzt die Funktionen von TIM in seine Buchungsplattform übernommen. „Wir wollen Reisebüros, Privat- und Geschäftsreisenden dabei helfen, dass sie ihre Flüge umweltbewusster planen können“, erklärt Tom Kershaw, Chief Product and Technology Officer von Travelport. Die Nutzer sehen bereits bei der Buchung, welche CO2-Emissionen durch den jeweiligen Flug entstehen, beziehungsweise welche Alternativen es gibt, um den Ausstoß zu senken.

Über Travelport

Travelport (www.travelport.com) ist ein globaler Technologiekonzern, der Hundertausenden Reiseunternehmen weltweit das Buchen von Reiseleistungen ermöglicht. Einkäufer und Verkäufer von Reiseleistungen verbinden sich dazu über Travelport+, einem digitalen Marktplatz der neuesten Generation. Dieser hebt den Vertrieb von Reisen auf ein völlig neues Niveau und vereinfacht den Verkauf von Reisen auch über digitale Kanäle erheblich. Die Unternehmenszentrale von Travelport befindet sich im Vereinigten Königreich in London. Daneben ist Travelport in mehr als 165 weiteren Ländern auf der ganzen Welt präsent. Das Unternehmen versteht sich als Innovationstreiber und strebt danach, das hochkomplexe Ökosystem des Reisevertriebs weiter zu vereinfachen.