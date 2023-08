UPS übernimmt TNT Express

Der US amerikanische Express Frachtdienst UPS arbeitet seit längerem an dieser Übernahme, heute geben die beiden Konzerne den Handel offiziell bekannt, die Aktionäre und Wettbewerbshüter müssen noch das Einverständnis dazu geben.

