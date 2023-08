Triebwerkwechsel an A380 von Qantas

Laut einem Artikel in der Sydney Morning Herald muss Qantas an einem ihrer A380 Superjumbo das Triebwerk Nummer zwei auswechseln.

Die A380 steht seit Montag in Los Angeles und wartet auf ein Ersatztriebwerk, das Triebwerk Nummer zwei litt an erhöhtem Ölkonsum und muss sicherheitshalber ausgewechselt werden. Qanats hatte mit dem Trent 900 von Rolls Royce anfangs November 2010 einen groben Ausfall, als sich eine Disk der Mitteldruckturbine explosionsartig separierte, diese A380 steht immer noch in Singapur zur Reparatur. Der gestrandete Superjumbo in Los Angeles soll Morgen wieder regulär nach Australien starten.