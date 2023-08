Thai Airways streicht Flüge

Thai Airways will ab nächster Woche einige Flüge in asiatische Länder streichen.

Die Airline gab heute bekannt, dass sie aufgrund der rückläufigen Passagierzahlen einige Flüge in asiatische Länder aus ihrem Angebot nehmen werde. Schuld an der sinkenden Nachfrage seien die politische Unruhen in Thailand sowie die globale Finanzkrise.