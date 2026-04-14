Textron kann T-6 Flotte warten

Raytheon Beech T-6A Texan II US Air Force Formation (Foto: USAF)

Textron Aviation Defense erhält von der US-Luftwaffe einen Fünfjahresvertrag für die Instandhaltung und das Programmmanagement der Beechcraft T-6 Texan II-Flotte.

Textron Aviation Defense LLC hat am 13. April 2026 die Vergabe eines Fünfjahresvertrags der US-Regierung im Wert von über 150 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. Der Vertrag umfasst die Instandhaltung und das Programmmanagement (SEPM) der Trainingsflugzeuge der US Air Force, Navy und Army vom Typ T-6A, T-6B und T-6D.

Der ursprünglich 2021 vergebene Vertrag wird nun um fünf Jahre verlängert und beinhaltet Instandhaltung, Systementwicklung, Programmmanagement sowie Unterstützung bei Wartung, Reparatur, Modifikation und Integritätsmaßnahmen. Durch die Vertragsänderung erhöht sich der Gesamtwert von 240 Millionen US-Dollar auf 510 Millionen US-Dollar. Die Arbeiten werden in Wichita, Kansas, durchgeführt.