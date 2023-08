Swiss kann solide Zahlen ausweisen

Die Lufthansa Tochter Swiss konnte in den ersten sechs Monaten zwölf Prozent mehr Passagiere transportieren als im Vorjahr.

Die Swiss International Air Lines schaffte es trotz rauerem Wirtschaftsumfeld und den hohen Treibstoffpreisen stark zu wachsen. Mit Swiss flogen in den ersten sechs Monaten 6,45 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von zwölf Prozentpunkten. Die Auslastung blieb nahezu unverändert bei soliden 78,8 Prozent. Auf dem europäischen Streckennetz stieg die durchschnittliche Auslastung um 1,3 Punkte auf 70,9 Prozent. Im interkontinentalen Verkehr wurde kräftig ausgebaut, so ist es nicht erstaunlich, dass die Flugzeuge 0,7 Prozent weniger voll waren als in der gleichen Vorjahresperiode. Die Langstreckenflugzeuge waren durchschnittlich zu 82,5 Prozent gebucht.