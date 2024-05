SunExpress Boeing 737 im Star Trek-Look

SunExpress Boeing 737 im Star Trek-Look (Foto: SunExpress)

Mit Warpgeschwindigkeit in den Türkei-Urlaub: In Zusammenarbeit mit dem Streaming-Dienst Paramount+ stellt die beliebte Ferienfluggesellschaft SunExpress eine neue und außergewöhnliche Flugzeugbeklebung im Star Trek-Design vor.

Fans können das Flugzeug mit der Kennung TC-SPO, auf dem das Raumschiff USS Enterprise aus der exklusiven Paramount+ Originalserie STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS abgebildet ist, ab sofort im gesamten Streckennetz von SunExpress bestaunen.

„SunExpress und Paramount+ sorgen für einen galaktischen Urlaubsstart. In die unendlichen Weiten des Weltraums schafft es unser Urlaubsflieger zwar trotz der neuen Sonderbeklebung nicht, aber mit dem schönsten Star Trek Fluggerät seit Captain Picard‘s Enterprise steigt die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft zwischen SunExpress und Paramount zu neuen Höhen auf“, kommentiert Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress.

Starke Partnerschaft von SunExpress und Paramount

Neben dem außergewöhnlichen Flugzeugdesign umfasst die Partnerschaft von Paramount+ und SunExpress auch das Branding der Gepäckfächer und Tische an Bord. Die Fluggesellschaft, die 2023 von Skytrax als „Beste Ferienfluggesellschaft Europas“ ausgezeichnet wurde, hat in der Vergangenheit bereits mehrere Sonderbeklebungen mit Paramount aufgelegt. Zuletzt waren die starken Welpen von PAW Patrol: Der Mighty Kinofilm am Himmel zu sehen. Zuvor waren bereits die Stars von SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung „an Bord“ zu Gast.